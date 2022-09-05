В Прикамье сегодня ночью похолодало почти до нуля

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае сегодня ночью зафиксировали похолодание почти до нуля градусов. Причина – малооблачная погода и отсутствие ветра. Из-за этого произошло сильное выхолаживание приземного слоя воздуха в южной и центральной части региона.

На метеостанциях Губахи и Кунгура температурный минимум составил +0,1 градуса. В Перми столбик термометра упал до +1,1 градуса.

«В ночь на вторник условия для заморозков будут еще более благоприятными. Этому поспособствует тот же гребень повышенного давления, прояснения и штиль. Кстати, сегодня заморозки были отмечены в соседней Удмуртии – в городе Глазов. Там был -1 градус», - отметили ученые ГИС-центра ПГНИУ.

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