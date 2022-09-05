«Молот» проиграл первый матч сезона

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

ХК «Молот» из Перми проиграл первый матч нового сезона в ВХЛ. Со счетом 1:2 наши хоккеисты сыграли с «Южным Уралом» из Орска.

Гости в первом периоде двумя шайбами открыли счет. Во втором периоде исправить ситуацию молотобойцы не смогли. Забить единожды получилось лишь в третьем – отличился Александр Шевченко.

Домашняя серия пермяков продолжится игрой против другой команды с Южного Урала - челябинского «Челмета» 6 сентября (0+).

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что у нашего футбольного клуба появился свой шаман. Мы давно хотели с ним поговорить, но шаман долго не шел на предложенную встречу, но недавно нам все-таки удалось с ним встретиться. Шаман оказался очень осторожным и волновался при ответах на вопросы. Большое интервью с шаманом можно почитать тут.

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