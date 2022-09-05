В Прикамье ожидается холодная неделя

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае на наступившей неделе температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Подробности сообщает проект «Метеоролог и я».

Понедельник и вторник будут малооблачными, но с небольшими дождями. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, а при прояснениях не исключены заморозки до -2 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до +10…+15 градусов, во вторник похолодает до +8…+13 градусов.

В среду, четверг и пятницу повсеместно ожидаются небольшие и умеренные дожди, дневная температура воздуха понизится до +6…+11 градусов. На севере края к концу рабочей недели из-за прояснений высока вероятность заморозков.

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