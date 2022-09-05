Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» информирует о сложной дорожной ситуации в Мотовилихе при движении в центр города: на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Мостовой – транспорт встал в пробке в 8 баллов, на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской – пробка в 6 баллов.

Обратите внимание, из-за ДТП затор образовался на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева!

Около 08:00 есть пробка в 7 баллов на перекрестке улиц Соликамской и Гашкова, а также на развязке при съезде с развязки ул. Старцева в сторону движения школы №135.

В Свердловском районе Перми затруднение движения на перекрестке улиц Стахановской и Куйбышева – пробка в 6 баллов.

В Ленинском районе Перми транспорт медленно движется на ул. Попова в обе стороны на участке между улицами Пушкина и Екатерининской, на ул. Ленина около ЦУМа, на ул. Революции от Колхозной пл. до ул. Куйбышева, на ул. Куйбышева от ул. Пушкина к ул. Революции, на ул. Окулова от ул. Петропавловской к ул. Хохрякова, на ул. Якутской при движении к кольцу Соснового бора.

В Дзержинском районе затор в 7 баллов в районе ДКЖ на улицах Боровой и Энгельса.

Общую дорожную ситуацию «Яндекс Пробки» в Перми оценивает в 4 балла.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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