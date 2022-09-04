Спасатели МЧС предупредили жителей Прикамья о заморозках в ночь на понедельник

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

О первых осенних ночных заморозках предупредили жителей края в региональном управлении МЧС со ссылкой на прогнозы Пермского ЦГМС.

В ночь на 5, а также на 6 и 7 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов, - предупреждают метеорологи.

Днем в понедельник, 5 сентября нас ждут переменная облачность, местами небольшой дождь, днем воздух прогреется только до 10… 15 градусов. При этом по югу края сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

Во вторник, 6 сентября, характер погоды не изменится, в северных районах днем будет еще немного прохладнее, в целом по краю - 8…15 градусов.

В среду днем, 7 сентября по краю ожидается 8…12 градусов.

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