Глава Перми Алексей Дёмкин вручил награды победителям Пермского марафона-2022

Фото: администрация Перми.

Вот и завершился Пермский марафон-2022. В этом году на участие в нем – на разные дистанции - заявились более 11 тысяч бегунов из 350 городов России и Белоруссии.

Глава Перми Алексей Дёмкин вручил призы победителям на марафонской дистанции.

Среди мужчин 42 километра 195 метров быстрее всех – за 2 часа 16 минут 19 секунд - преодолел 37-летний легкоатлет из Санкт-Петербурга Николай Волков. У женщин на главной марафонской дистанции победила 34-летняя бегунья из Тольятти Любовь Добровольская, показав результат в 2 часа 38 минут 42 секунды.

- Я очень впечатлен пермской трассы, она была нелегкой, но я наконец-то выиграл марафон, прервав череду неудач последних лет, - признался Николай Волков. – Спасибо, Пермь!

- Рада, что удалось опередить именитых соперниц, организация марафона была на высоте! – поделилась эмоциями Любовь Добровольская.

– Два дня наш город – его жители и многочисленные гости – переживал события и эмоции большого праздник, - обратился к участникам и зрителям Пермского марафона Алексей Дёмкин. - Символ медали Пермского марафона – бесстрашная и быстрая росомаха. И каждый участник на своей дистанции продемонстрировал эти качества в полной мере. Всем гостям огромное спасибо за позитивные эмоции и заряд энергии. В следующем, юбилейном году марафон будет ещё круче!

На полумарафонской дистанции в 21,5 километра победу одержал пермский легкоатлет, многократный рекордсмен страны и обладатель Кубка России Владимир Никитин.

У женщин на этой дистанции победила спортсменка из Московской области чемпион Европы 2015 года в беге на 3000 метров в закрытых помещениях и многократный призёр чемпионатов России Елена Коробкина.

Новшеством Пермского марафона-2022 также стала командная эстафета 4х10,5 км. Победу в ней одержала команда Федерации лёгкой атлетики Пермского края в составе Сергея Нургалиева, Константина Холмогорова, Эдуарда Унгефука и Андрея Латышева.

Организаторы Пермского марафона пообещали, что в следующий, юбилейный для Перми год, в городе пройдет грандиозный спортивный праздник с пробежкой по обновлённым к 300-летию города центральным улицам столицы Прикамья.