В Перми в лесу две девушки нашли полуразложившийся труп мужчины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермское издание URA.RU опубликовало жутковатую историю о том, как журналистка портала Анна Ташлыкова с подругой нашли в Ленинском районе Перми, в лесопарке, полуразложившийся труп мужчины. Они отправились за грибами в лес на улице Якутской, но набрать корзинки так и не успели. Издание сообщает, чтоони почувствовали запах, а потом обнаружили труп мужчины, лежащего лицом вниз. Позвонили в полицию.

- Полицейские сказали, что он лежит в лесу, как минимум, год, - приводит издание рассказ журналистки. - В рюкзаке рядом с погибшим были две бутылки водки, нож, завернутый в тряпочку, копилка в виде черепа, мобильный телефон и прочие личные вещи.

Сотрудники полиции вызвали следователей-криминалистов.

- Подробности исследований будут позже, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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