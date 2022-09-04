В Прикамье у всех заболевших коронавирусом регистрируется штамм «омикрон»

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В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что за минувшие сутки в регионе выявлено 1344 случаев заболевания COVID-19, из них больше половины – в Перми: 754 случая.

- Это составляет показатель в 51,7 на 100 тысяч населения Пермского края, - прокомментировали статистику в санитарном ведомстве. - По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев наш регион занимает 8 место среди субъектов РФ и 3 место в Приволжском федеральном округе. При этом в структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100 процентах случаев идентифицируется вариант «омикрон».

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