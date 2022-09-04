Победительнице Пермского марафона-2022 не верилось, что она сможет опередить стольких именитых соперниц

Чемпионская марафонская медаль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пробежать 42 километра 195 метров приехали в Пермь весьма сильные бегуньи, среди которых были победительницы и призеры марафонов в японском Нагано и американской Санта-Монике.

Но их всех уверенно опередила 34-летняя легкоатлетка из Тольятти Любовь Добровольская. Она захватила лидерство уже после первой половины дистанции и уже не подпускала соперниц. Марафонскую дистанцию она пробежала за 2 часа 38 минут 43 секунды.

- Честно говоря, я не рассчитывала на победу, - призналась Любовь Добровольская, - Ведь было столько сильных спортсменок, а я бежала марафонскую дистанцию всего в третий раз. Было тяжело. Но сейчас такие эмоции – я не могу передать словами! Желаю, чтобы все пермяки испытали подобное чувство преодоления себя в спорте, здоровый образ жизни сейчас в тренде!

Второй на финиш пришла Елена Толстых из Москвы, третьей – бегунья из Якутска Изабелла Борисова.

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