В Прикамье прекращены поиски 15-летней девочки в очках

Поиски пропавшей прекращены, она жива. Фото со страницы ВК школы.

В субботу утром 15-летняя Анастасия Булатова из Лысьвы сказала дома, что пойдет в школу, но не появилась на занятиях. Не вернулась она и домой.

Ее начали искать родные и педагоги, затем к поискам подключились полицейские и волонтеры, искали ее в городе и в лесу.

И вот в поисковом отряде «Реион 59. Лысьва и Чусовой» сообщили, что поиски прекращены, и попросили снять все репосты.

- Найдена, жива, - проинформировали они.

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