В Пермском марафоне-2022 победил 37-летний бегун из Санкт-Петербурга

Победа! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в воскресенье в Перми состоялись основные забеги Пермского марафона-2022.

В частности, от площадки у Театра Театра стартовали 407 спортсменов-мужчин, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров. Практически до финиша не было ясно, кто станет победителем марафона, и буквально только на последних метрах вперед вырвался 37-летний легкоатлет из Санкт-Петербурга Николай Волков.

Он и пересек первым финишную ленточку, пробежав марафонскую дистанцию за 2 часа 16 минут и 20 секунд.

Всего на 17 секунд отстал от него бегун из Первоуральска Иван Кузнецов. Третье время – 2 часа 19 минут 56 секунд зафиксировал индивидуальный чип земляка победителя – марафонца Александра Павленина.

- Я бежал 13-й по счету марафон в своей жизни, - рассказал после финиша Николай Волков. – В последнее время мне не удавалось побеждать, а Пермский марафон принес удачу. Бежать было нелегко – тяжелые подъемы, порывы ветра. Только в самом конце я понял, что смогу победить. Ощущения – незабываемые! Спасибо, Пермь!

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