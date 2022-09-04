В Прикамье с 1 января начнет работать Агентство по делам молодежи

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Пермском крае будет создано краевое Агентство по делам молодежи. Оно начнет работать с 1 января будущего года.

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на молодежном форуме «Пермский период». По словам губернатора, Агентство будет формировать инфраструктуру для молодежи, в том числе, и для проведения досуга, и поддерживать молодежные инициативы. Также его создание позволит региону получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодежи.

Ранее в Прикамье возобновил работу Координационный совет по вопросам реализации государственной молодежной политики, и был утвержден соответствующий краевой закон.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru