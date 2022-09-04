В Прикамье горят дачные дома

Фото: архив "КП".

Похолодание и прошедшие в Прикамье дожди несколько снизили пожарную опасность в лесах. Но участились пожары в садах и на дачных участках – дачники сжигают мусор в завершении дачного сезона.

Так, в субботу, 3 сентября, по сообщениям пожарных из трех зарегистрированных в крае пожаров два были связаны именно с этим.

- Пожары произошли в садовых домах в Чайковском и в Лысьвенском городских округах, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, - Также пришлось ликвидировать возгорание в гараже в Добрянском городском округе. А вот лесных пожаров за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Огнеборцы попросили дачников осторожнее обращаться с огнем.

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