В Прикамье горят дачные дома

Фото: архив "КП".
Похолодание и прошедшие в Прикамье дожди несколько снизили пожарную опасность в лесах. Но участились пожары в садах и на дачных участках – дачники сжигают мусор в завершении дачного сезона.
Так, в субботу, 3 сентября, по сообщениям пожарных из трех зарегистрированных в крае пожаров два были связаны именно с этим.
- Пожары произошли в садовых домах в Чайковском и в Лысьвенском городских округах, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, - Также пришлось ликвидировать возгорание в гараже в Добрянском городском округе. А вот лесных пожаров за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Огнеборцы попросили дачников осторожнее обращаться с огнем.
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