Полиция и волонтеры ищут пропавшую в Прикамье 15-летнюю девочку

Фото взято из школьного паблика ВК.

Утром в субботу, 3 сентября, 15-летняя Анастасия Булатова сказала дома, что пошла в школу. Но в учебное заведение она так и не пришла. Не вернулась она и домой.

После этого на станице лысьвенской школы №2 ВКонтакте появился пост о ее пропаже. Позже аналогичное сообщение опубликовали и в паблике управления образования Лысьвы.

Сегодня утром на поиски пропавшей школьницы отправились волонтеры поискового отряда «Реион 59. Лысьва и Чусовой». Кураторы предупредили поисковиков, что поиски будет проходить в городе и в лесу.

Девочка имеет рост 140-160 сантиметров, длинные – ниже плеч - светло-русые волосы может заплетать в косу. Была одета в черные штаны и в темно-зеленую куртку с оранжевым подкладом. Она ушла с голубым рюкзачком.

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая девочка, просят сообщить по одному из телефонов: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; 8(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 – волонтеры.

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