На следующей неделе в Перми возможен дождь со снегом

Из-за теплой концовки лета деревья не спешат одеться в багрец и золото. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весьма прохладные дни, нередкие дожди, вероятные ночные заморозки – такой видится метеорологам погода в Прикамье на следующей неделе. Что ж, осень вступила в свои права.

Но сегодня, в воскресенье, 4 сентября, утро встретило прикамцев солнечным небом. Однако за окном было холодно – не выше +7 градусов.

Что нас ожидает днем?

- В воскресенье днем под влиянием тыловой части циклона выпадут небольшие, местами по северу умеренные дожди, - прогнозируют в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - За счет продолжающегося затока холода дневной прогрев будет слабый, максимальная температура воздуха в Перми составит 12…14 градусов, по краю 10...15 градусов.

На следующей неделе теплее не станет. По ночам возможны заморозки, а в пятницу, по некоторым прогнозам, ночью может пройти дождь с мокрым снегом.

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