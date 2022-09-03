Пожилой пермяк зарезал свою сожительницу на почве ревности

Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего пермяка, который зарезал на почве ревности свою сожительницу. Подробностями делится пресс-служба краевого СУ СКР.

Следователи установили, что 29 августа 2022 года обвиняемый вместе с сожительницей пили алкоголь на площадке возле мусорных контейнеров. В это время между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой пожилой мужчина убил женщину.

«Вооружившись ножом, он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», - рассказали в СК.

Теперь обвиняемый заключен под стражу. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Собираются и закрепляются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.