Открылся новый корпус Пермского краевого суда

Фото: Пресс-служба Пермского краевого суда

В Перми 2 сентября открыли новый корпус Пермского краевого суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что проектирование нового здания началось еще в 2014 году. А строительство стартовало пять лет назад – в 2017 году. Общая площадь нового корпуса составила 8 тыс. квадратов. В здании предусмотрено 90 рабочих мест для сотрудников аппарата и около четырех десятков судей.

«С учетом ввода в эксплуатацию нового корпуса комплекс зданий Пермского краевого суда занимает площадь свыше 22 тысяч квадратов. И по праву является одним из крупнейших на Урале», - отметили в пресс-службе.