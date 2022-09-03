В Перми выступит певец Хабиб

Хабиб-Рахмаан Сабирович Шарипов.
В Перми состоится концерт певца Хабиба. Выступление пройдет в рамках фестиваля «Планета FEST», что запланирован в одноименном пермском ТРЦ 10 сентября. Об этом сообщают соцсети «Планеты».
Также фестиваль наполнят мастер-классы по шахматам и приготовлению пиццы, чемпионат по поеданию бургеров. А еще на уличной парковке состоится музыкальный фестиваль, в котором выступят полуфиналисты проекта «Новые танцы на ТНТ».
Хабиб - российский певец и видеоблогер из Казани. Участник телепроекта «Песни на ТНТ». Известен как исполнитель хитовой песни «Ягода малинка».
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