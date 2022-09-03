Синоптики рассказали о граде в Прикамье размером с куриное яйцо

Разрушенная теплица. Фото предоставлено местными жителями.

Появились новые подробности сумасшедшего града, который зафискировали 1 сентября в Кишертском районе. Напомним, позавчера от стихии пострадало небольшое село Меча.

В научно-популярном проекте «Метеоролог и я» рассказали, что размер некоторых градин достигал размеров куриного яйца.

«Льдины даже пробивали крыши теплиц. Со слов очевидцев град размером достигал почти куриное яйцо (это около 7-8 см). В селе летал поликарбонат теплиц, падали заборы и деревья», - делятся синоптики.

Опасное явление природы, напомним, произошло около 17:30 по местному времени из-за прохождения суперячейкового облака. Наблюдался нисходящий порыв (или даунбарст). Сопровождалось это все крупным градом.

По информации местных, «ад на земле» длился около пяти минут. За это время были снесены заборы, теплицы, сломаны деревья, поврежден шифер на крышах. Основной ущерб нанес град, диаметр которого достигал 2-3 см, при этом сформировался мощный градовый покров (град лежал толстым слоем за земле).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru