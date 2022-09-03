«Амкар» пополнил молодой нападающий из Первой лиги

Фото: ФК "Волга-Ульяновск"

«Амкар» усилил атаку молодым россйиским форвардом. В клуб в аренду пришел Георгий Уридия – нападающий ульяновской «Волги», выступающей в этом сезоне в Первой лиге.

Пресс-служба красно-черных о трансфере пока официально не сообщала, однако на сайте Второй лиги уже указано, что 20-летний игрок – в пермском клубе. И выступает под №18.

Об аренде объявила и ульяновская команда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Уридия лишь дважды появился на поле, выйдя на замены в гостевом матче с «Уфой» и домашнем с «Нефтехимиком», отыграв в общей сложности 32 минуты.

Напомним, сегодня пермский «Амкар» дома принимает «Оренбург-2». Игра стартует в 17:00 на стадионе «Звезда».

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