В Березниках вчера выпало более 30 миллиметров осадков

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Фото: Евгения ГУСЕВА
В Пермский край пришел дождливый период после засушливых летних месяцев. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ поделились цифрами вчерашнего дня.
Наибольшее количество осадков выпало в Березниках – аж 30 мм за 12 часов. Из-за этого в городе даже затопило улицу.
В Оханске выпало 15 мм. 16 мм выпало в Чермозе, в остальных пунктах не более 10 мм. В Перми вчера дождь принес 7 мм осадков.
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