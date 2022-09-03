Одну из улиц в Березниках затопило по колено

Вот такие стихийные реки у нас в Березниках. Фото предоставлено местной жительницей.

В Березниках из-за последствий ливня по колено затопило улицу. Фото и видео происшествия делятся горожане.

«Дорога, ведущая к Тельмана, не прошла испытание водой. Сейчас она снова перекрыта...», - пишет местная жительница.

На фотографиях видны последствия осадков 2 сентября. Напомним, в начале месяца в Прикамье пришел период дождей после засушливого лета.

«Все дороги городе без ливневок, это низ двух дорог из-за этого такая лужа, ни чего не изменилось за столько лет, что новая дорога что старая там всегда эта лужа», - возмущается в комментариях местный житель.