Фото: МЧС Пермского края.

Первое сообщение о загорании в МЧС Пермского края поступило 2 сентября около 09:00. На пожар в здании детского сада № 210 в Перми на ул. Карпинского прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 35 и 10 единиц техники.

Они приступили к ликвидации горения проводов электрической плиты в помещении кухни на площади 1 квадратный метр. Пожар был потушен за 1 минуту. Из здания детского сада было эвакуировано 272 ребенка и 28 человек персонала, жертв и пострадавших нет.

В этот же день, 2 сентября, в 11:19 поступило сообщение о загорании в здании поликлиники в Березниках на ул. Деменева. К месту возникновения загорания МЧС Пермского края направило милы и средства в количестве 29 человек личного состава и 8 единиц техники. По прибытию к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло короткое замыкание светильника в кабинете на втором этаже на площади 0,5 квадратных метров. Загорание ликвидировал персоналом поликлиники до прибытия подразделений пожарной охраны. Из здания медицинского учреждения эвакуировали 105 человек, жертв и пострадавших нет.

Всего на территории Пермского края за прошедшие сутки, 2 сентября, произошло 8 техногенных пожаров. В их число вошли: 3 пожара - в Перми; по 1 пожару – в Суксунском, Березниковском, Краснокамском и Губахинском округах, Пермском районах. Жертв и пострадавших на пожарах нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В число очагов возгорания вошли: баня – в Краснокамском округе; автомобилеь - в Мотовилихинском районе Перми; объект здравоохранения - в Березниках; объект образования - в Индустриальном районе Перми; многоквартирный жилой дом - в Мотовилихинском районе Перми; частный жилой дом - в Суксунском округе; дачный дом - в Губахинском округе; мусор на открытой территории - в Пермском районе.

За прошедшие сутки, 2 сентября, новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации МЧС Пермского края, с 3 по 4 сентября 2022 года в регионе ожидается высокая пожарная опасность.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 1 сентября 2022 года на территории Пермского края 157 профилактическими группами в составе 344 человека осуществлено 1302 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2307 человек, распространено 1538 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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