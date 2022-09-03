В Перми сегодня выступит группа «Моя Мишель»

Фото: Владимир Веленгурин

3 сентября в Перми на эспланаде выступит российская поп-рок группа «Моя Мишель» (12+). Выступление коллектива пройдет в рамках Пермского марафона и Пермского молодежного форума.

Старт концерта - в 20:00 перед зданием «Театра-Театра». Всех пришедших на выступление группа порадует своими самыми известными хитами.

Группа «Моя Мишель» была создана в 2009 году Татьяной Ткачук, которая является и автором песен, и вокалистом. Наиболее известные ее песни - «Пташка» и «Зима в сердце».

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