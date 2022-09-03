Пермяк за минуты лишился двух миллионов рублей

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Прикамье продолжают орудовать мошенники. Так, пермяк практически за минуты лишился двух миллионов рублей. Историей делится пресс-служба краевого ГУ МВД.

На уловки мошенников попадаются и те, кто давно привык к звонкам из якобы «служб безопасности» банков и считает себя финансово грамотным.

Индивидуальный предприниматель из краевой столицы по наставлению якобы сотрудников банка снял со своего счета порядка двух миллионов рублей, приобрел в салоне сотовой связи новый телефон и положил все свои деньги через банкомат на указанные мошенниками счета, прикладывая гаджет к считывателю.

«Мошенники используют известные схемы: представляются работниками банка и сообщают, что на гражданина оформлен кредит, взломан его личный кабинет или со счета пытаются снять деньги. Далее собеседники якобы для предотвращения мошеннических действий предлагают потерпевшим оформить дополнительный кредит и перевести эти деньги и все имеющиеся сбережения на «безопасные ячейки», - комментируют в полиции.

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