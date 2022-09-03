В превью «Амкара» к матчу замечен известный футбольный тренер

Скриншот из видео ФК "Амкар-Пермь"

Пермский «Амкар» опубликовал предматчевый ролик перед сегодняшней игрой с «Оренбургом-2». На нем на несколько секунд появился известный футбольный тренер – Юрий Павлович Семин. Он стоит в компании президента «Амкара» Валерия Чупракова и исполнительного директора клуба Евгения Мелешина.

Цель приезда в Пермь легендарного футбольного тренера неизвестна. Однако в предматчевом анонсе «Амкар» объявил о присутствии на матче некоего «специального гостя». Вполне возможно, это он и есть.

Напомним, игра «Амкара» и «Оренбурга-2» пройдет сегодня в Перми на стадионе «Звезда» в 17:00. (0+)

А еще в роли второго комментатора игру прокомментирует пермский актер и режиссер Антон Богданов.

Юрий Семин - советский футболист, советский и российский тренер. Трехкратный чемпион и шестикратный серебряный призер чемпионата России у руля московского «Локомотива». Чемпион Украины во главе киевского «Динамо», трехкратный серебряный призер чемпионата Украины. В роли главного тренера «Локо» суммарно провел 20 лет тренерской карьеры.

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