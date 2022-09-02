Для всех пермских студентов билет в галерею станет в два раза дешевле

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С 1 по 30 сентября для всех студентов вузов и сузов будет действовать 50-процентная скидка на посещение Пермской художественной галереи. Об этом сообщили в музее. Таким образом посещение залов галереи в сентябре обойдется молодым людям всего в 50 рублей. Билет можно приобрести и за счет Пушкинской карты.

Кроме уникальной коллекции деревянных богов, живописи и скульптуры, находящихся в основной экспозиции, в художественной галерее можно увидеть экспонаты выставок: «Мир искусства» и «Книгу сию беречь, как драгоценность». Первая из них - выставка в рамках Дягилевского фестиваля. Экспонируются произведения представителей известного художественного объединения конца XIX – начала XX века «Мир искусства», в формировании которого непосредственное участие принимал Сергей Дягилев.

В основе экспозиции «Книгу сию беречь, как драгоценность» - книжные раритеты XVI-XX веков и линогравюры из фонда редкой книги ПГГПУ, экспонаты коллекции «Книга художника» из фондов галереи.