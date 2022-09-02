В Перми возбудили дело против основателя приюта «Матроскин»

Фото: приют "Матроскин"

В июне в приюте для кошек «Матроскин» прошла прокурорская проверка. Поскольку приют в нарушение законодательства находится в подвале жилого дома, его необходимо было перевести в другое место.

Так как за месяц требования прокуратуры не были исполнены, в отношении основателя приюта Гали Море было возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщила сама Галя Море на своей странице в соцсети.

По ее словам, подвал на улице Монастырской, в центре города был приобретен на пожертвования пермяков в 2018 году - до вступления в силу закона «Об ответственном обращении с животными», запрещающего содержание приютов в подвалах жилых домов.

Приют был готов продать старое помещение и купить другое, но найденное также не соответствовало требованиям закона - находилось менее, чем в 150 метрах от жилых домой.

Сейчас Галя Море ищет подходящее помещение для приюта в аренду и просит горожан помочь ей в поисках.