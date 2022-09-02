В массовом ДТП под Пермью погибла женщина-водитель

Фото: Подслушано Нытва

В ДТП с участием четырех машин, произошедшем на территории Краснокамского округа, погибла женщина-водитель.

Днем 2 сентября на дороге М1 Волга - подъезд к Перми со стороны Очера столкнулись Renault Fluence, Mercedes , МAN и КамАЗ. 42-летняя женщина, сидевшая за рулем Renault, погибла на месте.

- ДТП произошло в условиях мокрого асфальта, - сообщил Вадим Цаплин, заместитель начальника отдела ГИБДД по Краснокамскому округу. - Причины и обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

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