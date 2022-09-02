За август Волго-Вятский банк Сбербанка принял заявок от малого бизнеса на сумму более 4,5 млрд рублей по новой льготной программе инвесткредитования

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С 9 августа Сбербанк начал прием заявок по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

За август 2022 года на территориях обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка* принято почти 60 заявок от субъектов малого и микро-бизнеса, в объемном выражении потребность сформирована на сумму более 4,5 млрд рублей. Больше всего в новой льготной программе кредитования заинтересованы предприятия и предприниматели в Нижегородской области – принято заявок на сумму почти 1,4 млрд рублей, Пермском крае – около 1 млрд. рублей и в Республике Удмуртия –почти 700 млн рублей.

В новой программе в пилотном режиме объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В условиях турбулентности Сбер поставил себе цель защитить бизнес всех наших клиентов. По нашей аналитике, на территории девяти субъектов Волго-Вятского банка клиентов, которые нуждаются в поддержке, среди малого и микро-бизнеса – около 4,5 тысяч субъектов предпринимательства. Каждый клиент может выбрать комфортную для себя программу по реструктуризации или господдержке. Мы видим, что новая льготная программа, запущенная в августе этого года, уже востребована предпринимателями на территориях нашего присутствия, и ее реализация станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях».

**Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.