Замок Снежной Королевы и избушка Бабы-Яги - в Перми построят детский развлекательный центр

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Фото: Иван МАКЕЕВ
В Перми рядом с будущим зоопарком, который строится в Индустриальном районе, собираются создать детский развлекательный центр в стиле сказочного королевства по мотивам известных русских сказок и мультфильмов. Он разхместится в двухэтажном здании на пересечении улиц Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. А вокруг центра появится тематический парк развлечений, где будет пиратский корабль в реальную величину, замок Снежной Королевы, логово Кощея, избушка Бабы Яги.
Так что посмотрев на реальных животных, дети смогут поиграть со сказочными персонажами.
Планируется, что строительство детского развлекательного центра завершится в 2025 году.
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