Замок Снежной Королевы и избушка Бабы-Яги - в Перми построят детский развлекательный центр

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми рядом с будущим зоопарком, который строится в Индустриальном районе, собираются создать детский развлекательный центр в стиле сказочного королевства по мотивам известных русских сказок и мультфильмов. Он разхместится в двухэтажном здании на пересечении улиц Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. А вокруг центра появится тематический парк развлечений, где будет пиратский корабль в реальную величину, замок Снежной Королевы, логово Кощея, избушка Бабы Яги.

Так что посмотрев на реальных животных, дети смогут поиграть со сказочными персонажами.

Планируется, что строительство детского развлекательного центра завершится в 2025 году.

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