В Перми столкнулись автобус, бетономешалка и грузовик

Фото: паблик "Мой город Пермь"

На выезде из Перми на Восточный обход образовалась большая пробка. Дачникам, собравшимся выезжать за город, сейчас лучше поискать другие пути. В микрорайоне Ива 2 сентября произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик, автобус и бетономешалка.

Как рассказали "КП"-Пермь" в пресс-службе краевой полиции, возле дома 93а по ул. Сакко и Ванцетти водитель автобуса Yutong наехал на стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, который отбросило на впереди стоящую фуру Renault с полуприцепом. После этого идущий позади бетоновоз Mercedes-Benz столкнулся с автобусом.

- В результате ДТП пострадали водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузового автомобиля Volvo, - собщили в полиции. - Водителям оказана помощь, пассажир доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.