Фото: МЧС Пермского края.

Не хочется проводить аналогию, но количество пожаров в Пермском крае резко сократилось с началом нового учебного года. Похоже, у главных «поджигателей» сейчас просто не будет времени на баловство.

На территории Пермского края за прошедшие сутки, 1 сентября, произошло 5 техногенных пожаров. В их число вошли: 2 пожара – в Пермском районе; по 1 пожару – в Перми, Лысьвенском и Чайковском округах.

На техногенных пожарах жертв нет, травмирован 1 человек.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В число очагов возгорания вошли: баня - в Лысьвенском округе; автобус - в Орджоникидзевском районе Перми; объект здравоохранения - в Чайковском округе; заброшенное строение и мусор - в Пермском районе.

За прошедшие сутки, 1 сентября, новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации МЧС Пермского края, по 2 сентября 2022 года в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 1 сентября 2022 года на территории Пермского края 154 профилактическими группами в составе 345 человек осуществлено 1450 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2267 человек, распространено 1661 листовка.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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