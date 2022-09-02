Антон Богданов прокомментирует матч пермского «Амкара»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пермский актер и режиссер Антон Богданов прокомментирует футбольный матч. Об этом сообщает пресс-служба пермского «Амкара».

Игра, в которой деятель кино выступит в роли второго комментатора, состоится уже завтра. 3 сентября «Амкар-Пермь» принимает дома «Оренбруг-2». Начало встречи – в 17:00 по пермскому времени на стадионе «Звезда».

Трансляцию игры на своих ресурсах в интернете покажет «Амкар».

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