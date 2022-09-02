В Прикамье открылся сельхозкластер федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: Минагро Пермского края.

В День знаний, 1 сентября, в Прикамье состоялось торжественное открытие сельскохозяйственного образовательно-производственного кластера федерального проекта для колледжей «Профессионалитет».

Агропромышленный комплекс в стране успешно развивается, и для него требуются грамотные специалисты. Например, по информации сайта «Работа в России» сейчас в секторе АПК открыты более пятисот массовых вакансий. Помочь обеспечить сельскохозяйственную отрасль квалифицированными кадрами как раз и должен федеральный проект.

В Прикамье в число получателей гранта федерального проекта «Профессионалитет» вошел Пермский агропромышленный техникум.

Также в образовательный кластер вошли Кунгурский, Верещагинский, Коми-Пермяцкий, Нытвенский колледжи и ряд ведущих агропромышленных предприятий края.

В рамках проекта внедряется новая образовательная технология. В короткие сроки студенты смогут овладеть востребованными рабочими профессиями и специальностями и затем гарантированно устроится в ведущие сельхозпредприятия края. В образовательном процессе будут участвовать представители сельхозпредприятий. По окончании обучения студенты будет владеть навыками работы на современном оборудовании, обладать цифровыми компетенциями в сфере сельского хозяйства.

В частности, на базе филиала Пермского агропромышленного техникума, в селе Бершеть можно будет получить специальности «Технология продуктов питания из растительного сырья», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Мастер сельскохозяйственного производства» и обучиться другим востребованным профессиям.

На открытии образовательного кластера студентов приветствовали руководители краевого министерства образования, министерства агропромышленного комплекса, а также участники образовательного кластера - руководители крупнейших сельскохозяйственных компаний: ООО «Предуралье», ООО «Агрофирма» Труд», АО «Продо», ООО «Русь», ООО ТД «Агромаркет», ООО «ЮКМП».

- Сегодня сельское хозяйство активно развивается, ему требуются специалисты высокого класса, - обратилась к учащимся первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова. - Вы - тот кадровый потенциал края, которым завтра мы будем гордиться. Поздравляю всех со стартом федерального проекта «Профессионалитет»!

С днем знаний студентов поздравила директор Пермского агропромышленного техникума Альбина Трофимова.

- В период обучения в рамках проекта «Профессионалитет» вы сможете в короткие сроки овладеть востребованными рабочими профессиями и специальностями, обучиться на современном высокотехнологичном оборудовании и в совершенстве освоить необходимые цифровые технологии, - отметила Альбина Трофимова.

После торжественной линейки Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства организовал для первокурсников экскурсию на предприятие, где специалисты познакомили студентов с производством зерновых, зернобобовых и масличных культур, картофеля и многолетних трав.

НАША СПРАВКА

По направлению сельского хозяйства по проекту «Профессионалитет» можно обучаться в 15 регионах нашей страны: кроме Пермского края это Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Саратовская, Томская области, Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также республики Дагестан и Саха (Якутия).