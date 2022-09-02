В репертуаре театра «У Моста» в сентябре только лучшие постановки

Фантасмагория «Карамазовы» Ф. М. Достоевского

Спектакль как мощный гипнотический сеанс. Зрителя втягивают в запутанный лабиринт чувств, а потом шквалом обрушивают на него жар неистовых страстей Достоевского. Каким-то чудесным способом Федотову удается передать смену сложных настроений каждого из героев, когда в одну секунду мирная беседа может превратиться в ссору, а скандал внезапно остановиться и обратиться в сон. А в финале неизменно наступает катарсис.

- 5 и 6 сентября в 19:00

Главная премьера сезона- древнеирландская комедия «Ирландский герой- гордость Запада» Дж. Синга!

Больше 100 лет назад ирландец Джон Синг явил миру историю про жителей далекой Ирландской глубинки. С этой пьесы началась вся великая ирландская драматургия! Зрителя ждет невероятная интрига, загадочный детектив, бешеная экспрессия и конечно парадоксальный ирландский черный юмор! Ну и, разумеется, абсолютно непредсказуемый финал.

- 7, 8, 9 сентября в 19:00;

- 24 сентября в 18:00;

- 25 сентября в 14:00, 18:00.

Мещанская комедия «Мещане» М. Горького.

Сергей Федотов открывает классический текст Горького оригинальным мистическим способом, создавая энергетическую воронку, которая затягивает зрителей в перипетии жизни семьи Бессеменовых.

- 18 сентября в 14:00, 18:00;

- 19 сентября в 19:00.

Эксцентрическая комедия «Мандат» Н. Эрдмана.

С этого оригинального спектакля в 1988 году началась славная история театра «У Моста». Он сразу взорвал театральную ситуацию Перми, а потом и России своим необычным стилем !

Новая версия этой эксцентрической комедии сегодня звучит особенно современно и при этом ещё и гомерически смешно. Фейерверк актёрской импровизации, виртуозное мастерство артистов в воплощении парадоксальных характеров превращает спектакль в настоящий театральный праздник.

- 27 и 28 сентября в 19:00.

Триллер «Макбет» У. Шекспира

Самая мистическая и загадочная пьеса великого английского драматурга в трактовке Федотова ещё более мистична и загадочна. Исторические костюмы и грандиозная декорация полностью соответствуют эпохе! Этот спектакль навсегда меняет представление о современном театре, потому что уверенно разрушает моду на постмодернизм!

- 29 сентября в 19:00;

- 30 сентября в 15:00 и 19:00.

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html