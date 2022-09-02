Два человека пострадали в ДТП в Пермском районе

Фото с места аварии подписчика паблика ЧП ДТП Пермь

ДТП с двумя пострадавшими произошло в Пермском районе утром 2 сентября. О подробностях аварии «КП» рассказали в полиции.

- Столкновение двух транспортных средств произошло в 7.30 утра, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю. - Со стороны деревни Петровка в направлении Большого Савино двигался автомобиль Lifan под управлением 31-летнего водителя. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения в районе действия знака «Обгон разрешен», где допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 59-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести. На фото, которые опубликовали очевидцы в соцсетях, видно, что после удара одна из машин вылетела с дороги.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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