В Перми из детсада эвакуировали три сотни детей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на улице Карпинского утром эвакуировали детский садик №210. Подробностями происшествия делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре спасателям поступило сегодня в 09:00. На место прибыли 35 человек личного состава и 10 единиц техники от МЧС. А из здания детсада эвакуировали 272 ребенка и 28 сотрудников.

К счастью, пострадавших и погибших нет, а причину пожара ликвидировали за минуту. Ей стала горевшая проводка электрической плиты, что стояла в помещении кухни. Сейчас проводится проверка инцидента, устанавливаются причины пожара.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru