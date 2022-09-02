«Ростелеком» обеспечит мобильным интернетом и голосовой связью почти 10 000 жителей юго-востока Прикамья. Работы проводятся в рамках реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН2.0).

Проект предусматривает появление качественного мобильного интернета и сотовой связи стандартов LTE/4Gв малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей. Наличие телекоммуникационных услуг открывает населению возможность получать дистанционное образование, пользоваться сервисами дистанционного образования и телемедициной, а также отправлять онлайн-обращения в органы власти.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что сотовая связь – жизненная необходимость, и один из приоритетов для региональных властей – ее распространение в регионе. «Хочу отметить, что у нас ежегодно растет процент населения, имеющего доступ к цифровым услугам. Так, 96% жителей Прикамья обеспечены сотовой связью. В ближайшие три года мы должны установить всю необходимую инфраструктуру в населенных пунктах от 100 до 500 человек и продолжить снижать количество “белых пятен” на автомобильных дорогах. Связь – это не только комфорт, но и безопасность», – обозначил глава Прикамья.

«Проект устранение цифрового неравенства стартовал в Прикамье в 2014 году. За это время в небольших населенных пунктах Пермского края было построено и введено в эксплуатацию почти 300 точек с публичнымWi-Fi-доступом. Прошлой весной мы приступили к реализации второго этапа проекта. За год специалисты возвели и подключили к сети 29 базовых станций. В 2022-м у нас в планах построить еще 18 объектов. Для этого связисты протянули почти 30 километров оптического кабеля»,— рассказал Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Новые базовые станции появятся в Горнозоводском, Добрянском, Кочевском, Куединском, Октябрьском, Очерском, Суксунском, Уинском, Чернушинском, Чусовском и Юсьвинском районах Пермского края. Работы по возведению объектов завершатся в декабре 2022 года.

Вышки подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.