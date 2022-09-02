Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности УК/ТСЖ за качество услуг теплоснабжения

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Пермские тепловые сети обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации – УК и ТСЖ. Для успешного начала отопительного сезона именно управдомы должны подготовить внутридомовые коммуникации к подаче тепла.

В межотопительный сезон УК/ТСЖ обязательно должны быть выполнены следующие технические процедуры в обслуживаемых домах:

- гидропневматическая промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления;

- установка в тепловых узлах и узлах управления расчетных дросселирующих устройств для регулировки расхода теплоносителя, уровня потребления отопления, отсутствия «перетопов» и, как следствие, переплат;

- герметизация тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления подвальных помещений из каналов теплотрасс и грунтовыми водами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии внутри дома;

- ревизия запорной арматуры;

- ревизия и настройка имеющегося автоматического оборудования регулирования распределения теплоносителя;

- убедиться, что общедомовой прибор учета тепловой энергии, ГВС исправен и прошел обязательную поверку, а также выполнены работы по ревизии, настройке автоматики регулирования (при ее наличии).

При возникновении вопросов по услугам теплоснабжения, жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду – залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу – подать тепло до зданий – Пермские тепловые сети выполнят точно в срок. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри здания – чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают обслуживающие организации – УК и ТСЖ», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону: 259-39-98.