В Пермском крае из-за пожара эвакуировали поликлинику

В Краевой больнице работают девять пожарных машин. Фото с места: группа ВК "ЧП Березники".

- Возле больницы на Деменева – много пожарных машин, всех эвакуируют, - пишут пользователи березниковских соцсетей.

Утром по коридорам поликлиники Краевой больницы им. Вагнера Е.А. в Березниках начал распространяться дым и появился запах гари. Всех: и пациентов, и медперсонал начали эвакуировать. На место выехали пожарные подразделения.

- В 11.19 поступило сообщение о загорании в здании поликлиники, расположенного по адресу: г. Березники, ул. Деменева, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту возникновения загорания направлены 29 человек личного состава и 8 единиц техники. На месте было установлено, что произошло короткое замыкание светильника в кабинете на втором этаже. Площадь возгорания - 0,5 метров квадратных.

Огонь был ликвидирован персоналом поликлиники до прибытия подразделений пожарной охраны. Всего из здания было эвакуировано 105 человек, пострадавших и погибших нет.

Проводится проверка, причины пожара устанавливаются.

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