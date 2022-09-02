Век живи — век учись: 32% пермяков готовы учиться всю жизнь

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Каждый третий (32%) житель Перми является сторонником непрерывного обучения, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни. В среднем по стране этот показатель составляет 30%. Больше всего тех, кто готов учиться на протяжении всей жизни, оказалось среди респондентов до 30 лет. Осваивать новые знания и навыки пермяки готовы ради повышения дохода и востребованности на рынке труда. При этом сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей.

Свыше половины (54%) пермяков считают одно высшее образование достаточным для жизни. Более трети (32%) жителей Перми полагают, что на протяжении карьеры необходимо постоянно проходить переподготовку и повышать квалификацию. Больше всего сторонников непрерывного образования оказалось среди россиян до 30 лет (39%), а также жителей Липецка (42%), Уфы и Хабаровска (по 41% соответственно).

Получение второго высшего образования считают необходимым 6% опрошенных пермяков, учёной степени кандидата или доктора наук — по 5% и 3% соответственно. Среди россиян до 30 лет эти показатели чуть выше: 8,7% ориентированы на получение второго высшего, 6,9% — докторской степени. В поддержку получения второго высшего образования активнее других высказывались жители Санкт-Петербурга и Самары (по 9%), кандидатской и докторской степеней — Махачкалы (7,6% и 10,2% соответственно).

В 86% случаев получать образование пермяков мотивирует стремление к высокому доходу и быстрому карьерному росту. Вторым по популярности стало сохранение востребованности на рынке труда (7%), при этом среди россиян до 30 лет с этим согласился каждый пятый (22,6%). Интересная работа набрала 4%, а желание принести пользу обществу — 3%.

Сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей. На годовой курс обучения в вузе респонденты готовы потратить не более 175 тыс. рублей, а на повышение квалификации — до 35 тыс. рублей. При этом каждый десятый (10%) регулярно или время от времени делает сбережения на оплату собственного или детского образования.

Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В век высоких скоростей приходится на лету осваивать новые компетенции, чтобы расти по карьерной лестнице и оставаться востребованным на рынке труда. Здорово, что наша молодёжь — россияне до 30 лет — лидирует не только по доле сторонников непрерывного образования (39%), но и по доле тех, кто копит на эту цель (15%). Формировать сбережения на различные цели, в том числе оплату обучения, можно, например, с помощью программы накопительного страхования жизни (НСЖ) "Билет в будущее". Копить с "билетом" можно комфортными суммами — от 2 тыс. рублей в месяц. В любом отделении Сбера эту программу теперь можно оформить с защитой от потери работы или возможностью возмещения медицинских расходов».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Пермяки ценят образование за возможность повысить уровень дохода и ускорить карьерный рост. Каждый десятый (10%) горожанин регулярно или время от времени делает накопления на обучение. Формировать сбережения на эту цель можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). Этот инструмент предоставляет страховую защиту, а при заключении договора на срок от пяти лет ещё и возможность ежегодно получать налоговый вычет. С начала года пермяки вложили в НСЖ свыше 800 млн рублей и в среднем рассчитывают накопить более 900 тыс. рублей. Каждый четвёртый (25%) полис НСЖ жители Перми оформили по программе «Билет в будущее», предлагает страховую защиту и для взрослого, и для ребёнка».

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.