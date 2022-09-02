Дом на Компросе, 36. Фото: Google.Карты

В Перми может появиться третий магазин сети «Золотое яблоко». Данные об этом есть в ЕГРЗ.

По документации, появиться магазин должен в здании по Комсомольскому проспекту, 36. Реконструировать под новый магазин бывший магазин «Adidas» планируют на первом и втором этажах жилого дома.

Сейчас, напомним, магазины популярной сети, что торгует косметикой и парфюмерией, работают в двух пермских ТЦ – это ТРЦ «Планета» и «iMALL Эспланада». Положительное заключение на реконструкцию двух этажей магазина получила компания Джи Эй Групп - владельцы этой сети.

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