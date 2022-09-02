Село в Прикамье пострадало от огромного града

Фото предоставлено местным жителем.

Село Меча в Кишертском районе Прикамья вчера пострадало от крупного града. Подробностями происшествия делятся ученые ГИС-центра ПГНИУ.

Опасное явление природы произошло около 17:30 по местному времени из-за прохождения суперячейкового облака.

Наблюдался нисходящий порыв (или даунбарст). Сопровождался он крупным градом. По информации местных, все это продолжалось около пяти минут. За это время были снесены заборы, теплицы, сломаны деревья, поврежден шифер на крышах.

Основной ущерб нанес град, диаметр которого достигал 2-3 см, при этом сформировался мощный градовый покров (град лежал толстым слоем за земле).