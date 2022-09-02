Руководство УЗПМ встретилось с баскетболистами «BIONORD»

В офисе Уральского завода противогололедных материалов состоялась встреча команды по баскетболу 3х3 «BIONORD» с руководством предприятия. В ходе дружеской беседы были обсуждены итоги выступления пермяков в составе сборной края сразу в трех турнирах в августе 2022 года, принесших ребятам три комплекта наград: бронзу на Кубке Урала в Екатеринбурге, золото в Урало-Поволжской Лиге в Казани и сенсационное серебро на Спартакиаде России среди сильнейших спортсменов в Москве.

Как отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылев, победы пермяков в таких престижных соревнованиях вызовут очередной всплеск интереса к баскетболу в нашем регионе. По словам Председателя Правления Федерации баскетбола Пермского края, президента БК «PARMA-PARI» Сергея Богуславского, решением РФБ по итогам Спартакиады наши ребята будут удостоены звания «Кандидат в мастера спорта». Главный тренер сборной края Юрий Пашков поблагодарил Уральский завод противогололедных материалов за многолетнюю поддержку баскетбола 3х3 в регионе и передал Дмитрию Пылеву Кубок победителей Урало-Поволжской лиги. В ответ руководство завода вручило команде сертификат на подготовку к новому сезону.

Дмитрий Пылёв, генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов:

- Поддержка баскетбола в Пермском крае – важный социальный проект нашей компании. Увидев как играют ребята из «ПАРМЫ» и «BIONORD», мальчишки с улицы сами возьмут в руки мяч и начнут заниматься спортом. Мы очень довольны результатом, который показала на Спартакиаде сборная Пермского края по баскетболу 3х3. Такой успех приятно удивил, но за ним стоит огромная работа наших ребят. Впереди – Кубок России, в котором мы желаем команде «BIONORD» новых побед.

Сергей Богуславский, Председатель Правления Федерации баскетбола Пермского края, президент БК «PARMA-PARI»:

- Проекту «Баскетбол 3х3» в Перми уже три года. Благодаря поддержке Уральского завода противогололедных материалов мы имеем возможность стабильно выступать в чемпионате России. В новом сезоне команде «BIONORD» придется столкнуться с серьезным вызовом: если раньше наших ребят воспринимали как «крепких середняков», то после успеха на Спартакиаде они будут для грандов баскетбола 3х3 уже принципиальным соперником. Мы верим в команду и ждем от нее еще более высокого уровня игры. Чемпионат России проводится по туровой системе, и мы надеемся, что один из тандемов 3х3 пройдет в Перми, одном из базовых городов этого вида спорта.

Павел Казакевич, игрок команды «BIONORD»:

- Нас просто переполняют эмоции. Впервые наша команда показала результат выше ожиданий, в первую очередь - наших собственных. Медали в престижных турнирах, успех на Спартакиаде – это большая гордость для всего Пермского края. В карьере каждого спортсмена это незабываемые события.