В Прикамье пришли долгожданные дожди

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пермском крае начался период дождей. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Пока больше всего осадков выпало в Верещагино - 11 мм. Основная зона дождей разместилась над юго-западными районами.

Как отмечают синоптики, осадков обложного характера в регионе не было аж больше двух месяцев. А в Перми в июле-августе выпало всего 20 мм (оба месяца стали самыми сухими за 140 лет).

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