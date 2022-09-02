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Общество2 сентября 2022 4:41

В Прикамье пришли долгожданные дожди

Продолжительных осадков в регионе не было свыше двух месяцев
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пермском крае начался период дождей. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Пока больше всего осадков выпало в Верещагино - 11 мм. Основная зона дождей разместилась над юго-западными районами.

Как отмечают синоптики, осадков обложного характера в регионе не было аж больше двух месяцев. А в Перми в июле-августе выпало всего 20 мм (оба месяца стали самыми сухими за 140 лет).

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