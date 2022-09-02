В Пермском районе появятся два логистических комплекса

.

В деревне Паздерино Пермского района хотят построить два логистических комплекса. Об этом сообщает Business Class.

Сумма инвестиций в проект немалая - 1,4 млрд руб. Работы инвестор планирует завершить в конце 2024 года. Рассчитан первый комплекс будет на площадь в 17 тыс. квадратов, а второй – на 22 тыс. кв. м. Еще их обеспечат парковками и погрузочно-разгрузочными площадками.

«Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил проекту статус приоритетного инвестиционного. Это позволит компаниям получить земельные участки площадью 74,1 тыс. кв. м и 52,4 тыс. кв. м в Пермском районе в льготную аренду без торгов», - пишет издание.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru