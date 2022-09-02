В Прикамье в выходные придет сильное похолодание

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае в грядущие выходные существенно похолодает. Как сообщает проект «Метеоролог и я», край окажется в зоне действия арктического воздуха из района Баренцева моря.

3 сентября в Прикамье будет облачным днем, с небольшим дождем. Ночью похолодает до +4…+9 градусов, в Перми до +6…+8 градусов. Днем будет около +10…+15 градусов, в Перми до +11…+13 градусов.

4 сентября похолодает до +1…+6 градусов ночью, в Перми – до +3…+5 градусов. А днем потеплеет всего до +11…+16 градусов, в Перми до +13…+15 градусов. А еще днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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