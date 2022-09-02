Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» информирует о сложной дорожной ситуации в Мотовилихе: на участке ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Фокинской почти в километровой пробке встал транспорт. Такая же ситуация и на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской. На этих участках пробки в 7 баллов!

Пробки в 5 баллов около 08:00 появились и на других дорогах Мотовилихи: участки улиц Соликамской и Гашкова ближе к их пересечению, ул. Соликамская при выезде на пл. Восстания, ул. Тихвинской в районе перекрестка с ул. Старцева.

В центральной части Перми пробка в 5 баллов есть на ул. Попова в сторону движения к Коммунальному мосту от ул. Пушкина до ул. Петропавловской, на ул. Революции от Колхозной пл. до ул. Куйбышева.

Транспорт в этот час медленно движется на ул. Якутской в сторону центра при подъезде к кольцу Соснового бора.

В Свердловском районе наиболее сложно сейчас передвигаться на транспорте на ул. Чкалова от Стахановского перехода к ул. Куйбышева.

В Индустриальном районе пробка в 4 балла на ш. Космонавтов в сторону центра города от ул. Леонова до ул. Братьев Игнатовых, развязке в районе ТЦ «Кольцо».

Небольшой затор появился на ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Братьев Игнатовых в сторону ДК им. Гагарина, ул. Стахановской от ул. Баумана в сторону движения к ш. Космонавтов, ул. Карпинского от ул. Сивкова в сторону ул. Стахановской.

Общую дорожную ситуацию «Яндекс Пробки» в Перми оценивает в 4 балла.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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