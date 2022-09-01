В Прикамье 1 сентября потеплело до +29 градусов

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Прикамье 1 сентября температурный максимум составил почти +29 градусов. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Так, максимум зафиксировали в Чернушке - +28,7 градусов. А вот на севере было довольно прохладно. Например, в Чердыни – всего +14 градусов.
А еще во второй половине дня через Прикамье прошла линия гроз на холодном фронте. В Перми была слабая гроза, а в западной части города - с коротким ливнем высокой интенсивности.
Максимум по осадкам зафиксировали в Лысьве - сразу 23 мм, здесь прошел сильный ливень при активизации линейной системы гроз.
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